F1: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Il GP 70° anniversario (Di domenica 9 agosto 2020) Le classifiche dei piloti e dei costruttori del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornate dopo il Gran Premio del 70° anniversario, quinta tappa del Mondiale di Formula 1 2020. CLASSIFICA piloti AGGIORNATA Lewis Hamilton 107 Max Verstappen 77 Valtteri Bottas 73 Charles Leclerc 45 Lando Norris 38 Alexander Albon 36 Lance Stroll 28 Sergio Perez 22 Daniel Ricciardo 20 Esteban Ocon 16 Carlos Sainz 15 Pierre Gasly 12 Sebastian Vettel 10 Nico Hulkenberg 6 Antonio Giovinazzi 2 Daniik Kvyat 2 Kevin Magnussen 1 Romain Grosjean 0 Kimi Raikkonen 0 Nicholas Latifi 0 George Russell 0 CLASSIFICA costruttori AGGIORNATA dopo GP GRAN BRETAGNA 2020 1° Mercedes 146 2° Red Bull 77 3° McLaren 51 4° Ferrari 43 5° Renault 32 6° Racing ... Leggi su sportface

EprixFormulaE : CLASSIFICA PILOTI Antonio Felix Da Costa concede il tris ipotecando il titolo, quando mancano ancora quattro Race… - OfficialRei7 : @F1Daviderusso Io a volte esagero, ma non è nemmeno per me un brocco, ma non è un vero 4 volte campione, non merita… - Fprime86 : RT @SkySportF1: Le classifiche del Mondiale 2020 dopo il #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Formula 1, classifiche Mondiale Piloti e Costruttori dopo GP Silverstone - abdo_massa : RT @SkySportF1: Le classifiche del Mondiale 2020 dopo il #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : classifiche piloti MotoGP, classifica Mondiale piloti e team dopo GP Brno AutoMotoriNews F1, GP 70° Anniversario 2020: ordine di arrivo e risultati della gara, vince Verstappen

Quarto Leclerc in rimonta, Vettel dodicesimo e un testacoda in avvio. La classifica all-time delle vittorie nei Gran Premi tra la top-10 ed i piloti ancora in attività ...

F1 2020 Silverstone, DIRETTA LIVE gara oggi: orario tv Sky Tv8 GP 70° Anniversario e classifica piloti - Meteo

Ma non è l'unico team ad interpretare meglio le gialle: il che potrebbe portare ad un maggior ventaglio di possibilità a livello di strategia. Ricciardo nelle libere di ieri ha colto un ottimo terzo p ...

Quarto Leclerc in rimonta, Vettel dodicesimo e un testacoda in avvio. La classifica all-time delle vittorie nei Gran Premi tra la top-10 ed i piloti ancora in attività ...Ma non è l'unico team ad interpretare meglio le gialle: il che potrebbe portare ad un maggior ventaglio di possibilità a livello di strategia. Ricciardo nelle libere di ieri ha colto un ottimo terzo p ...