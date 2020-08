Centrodestra: Conte, 'meglio a cena con Meloni e Zaia che con Salvini e Fontana' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi 9 ago. (Adnkronos) - "Con Salvini c'è qualche difficoltà di dialogo, quindi confido di poter dialogare meglio con la Meloni, però che chiunque sia non mi faccia il problema a quale cena, è una cena istituzionale, a quale ristorante, invito io, inviti tu, insomma che si trovi subito l'appuntamento". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza', chiamato a scegliere tra una cena con Matteo Salvini o Giorgia Meloni. Tra i presidenti delle Regioni Lombardia, Attilio Fontana, e Veneto, Luca Zaia, il premier ... Leggi su liberoquotidiano

VIAREGGIO (LUCCA) – Contestazione all’intervento di Salvini con Susanna Ceccardi a Viareggio. «Vergogna, non si scherza con l’antifascismo e noi siamo una città civile». E’ quanto ha gridato oggi, 9 a ...A Pontedera e Tirrenia le due tappe pisane del tour elettorale del leader della Lega insieme alla candidata del centrodestra per la presidenza della Regione, Susanna Ceccardi PISA. Ai selfie non riesc ...