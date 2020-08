Aprilia, enorme incendio in via dei Giardini: a fuoco capannone, fumo nero e aria irrespirabile in tutta la città (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Un enorme incendio è divampato intorno alle ore 19:30 di oggi, 9 agosto, in via dei Giardini, ad Aprilia, nella zona artigianale. Una enorme colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Le fiamme sono partite dall’interno di un capannone di via dei Giardini e sembrano aver interessato un deposito di plastica. L’aria è irrespirabile: sono tantissime le persone costrette a restare chiuse in casa con le finestre chiuse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 squadre, da Aprilia, Latina e Pomezia, supportate da due autobotti ed una Autoscala VVF. In supporto anche una autobotte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

