Anticipazioni Una Vita giovedì 13 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Giovedì 13 agosto 2020 – Il grave incidente di Ramon: Ramon ha ancora un pò di tempo prima che la banca certifichi il suo investimento. Per questo motivo corre disperatamente in banca per fermare la negoziazione. Purtroppo però resta coinvolto in un incidente e non può arrivare in tempo. Quello che lo lascia interdetto è il fatto che nessuno si ferma per aiutarlo. L'articolo Anticipazioni Una Vita giovedì 13 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

zazoomblog : Una vita anticipazioni: Ramon sta per scoprire l’inganno di Genoveva e Alfredo? - #anticipazioni: #Ramon #scoprire - Notiziedi_it : Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva nuova dark lady di Acacias 38? - pairsonnalitesF : Anticipazioni Una Vita, Eladio svela su Alfredo: “Rapporto distruttivo”: ... ruolo innovativo nella telenovelas spa… - zazoomblog : Una Vita Anticipazioni 8 Agosto 2020: la Puntata di Stasera su Rete 4 - #Anticipazioni #Agosto #2020: #Puntata - infoitcultura : Una Vita/ Anticipazioni del 7 e 6 agosto: Agustina morirà? -