A2 bloccata verso nord in zona Faido (Di domenica 9 agosto 2020) Un incidente di prima mattina ha messo in tilt il traffico autostradale, grandi disagi anche sulla cantonale Leggi su media.tio.ch

FAIDO - Un incidente di prima mattina - stando al TCS avvenuto attorno alle 7 sulla A2 in zona Faido-Galleria della Piumogna - sta causando disagi importanti al traffico sia a chi viaggia in direzione ...

Business news: coronavirus, Kuwait blocca voli commerciali con 31 Paesi tra cui Italia

Kuwait City, 09 ago 02:00 - (Agenzia Nova) - Il Kuwait ha vietato i voli commerciali verso 31 paesi, tra cui l'Italia, considerati ad alto rischio in merito alla diffusione del coronavirus. Lo ha annu ...

