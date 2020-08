5G: Conte, 'procediamo spediti e sereni, protezione e sicurezza garantite' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - Sul 5G "siamo aperti, ma non siamo aperti a dire scegliamo la Cina, scegliamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il nostro tradizionale alleato, c'è una sinergia incredibile, ovviamente lavoriamo in un'economia di mercato. Faremo in modo che chiunque sia chiamato a dare un contributo al 5G lo faccia alla luce delle nostre esigenze di sicurezza e protezione e nazionale. Tutto il mondo, tutti gli specialisti hanno riconosciuto che ci siamo dotati di un sistema di golden power, di sicurezza nazionale sul piano cibernetico tra i più sofisticati, quindi procediamo spediti e sereni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', ... Leggi su liberoquotidiano

Affaritaliani : LA PIAZZA 2020 FLASH 5G: @GiuseppeConteIT: 'Procediamo spediti e sereni, protezione e sicurezza garantite' #COVID19 #Conte #5G - C6Graziella : Procediamo alla grande. Superate le 2.600 firme e prossimo obiettivo è arrivare a 5.000. #SARDISVEGLIA???????? E AMICI… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte procediamo 5G: Conte, 'procediamo spediti e sereni, protezione e sicurezza garantite' Il Tempo 5G: Conte, 'procediamo spediti e sereni, protezione e sicurezza garantite'

quindi procediamo spediti e sereni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria ...

5G: Conte, aperti a tutto ma abbiamo sistema di sicurezza cibernetico tra i più sofisticati

Roma, 09 ago 22:28 - (Agenzia Nova) - Sul 5G "siamo aperti a tutto, ma non a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Bri ...

quindi procediamo spediti e sereni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria ...Roma, 09 ago 22:28 - (Agenzia Nova) - Sul 5G "siamo aperti a tutto, ma non a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica (Bri ...