Vespe, meduse e tracine: cosa fare con le punture dell'estate (Di sabato 8 agosto 2020) SALUTE A terra api e Vespe. In mare, tracine e meduse. Le punture e i morsi sono un tratto tipico dell'estate. In città, ma soprattutto nelle campagne, può capitare di essere punti dagli insetti. Ma ... Leggi su gazzettadalba

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vespe, meduse e tracine: cosa fare con le punture dell' #estate #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Vespe, meduse e tracine: cosa fare con le punture dell' #estate #ANSA - Agenzia_Ansa : Vespe, meduse e tracine: cosa fare con le punture dell' #estate #ANSA - Darioski6 : Zanzare, vespe, tafani poi ragni, ragnatele che si appiccicano addosso. Tarantole e viscide serpi se non son vipere… - youfullwellness : #yourfullwellness Vespe, meduse e tracine:cosa fare con le punture dell'estate -

Ultime Notizie dalla rete : Vespe meduse

Agenzia ANSA

A terra api e vespe. In mare, tracine e meduse. Le punture e i morsi sono un tratto tipico dell'estate. In città, ma soprattutto nelle campagne, può capitare di essere punti dagli insetti. Ma cosa suc ...Le cose da fare (e quelle da non fare) se si viene punti da un’ape o da una medusa, spiegate dal sito MedicalFacts ...