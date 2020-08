San Lorenzo: meno 48 ore alla notte delle stelle cadenti (Di sabato 8 agosto 2020) Il prossimo 10 Agosto si festeggerà San Lorenzo con quella che notoriamente è la notte delle stelle cadenti: alcune curiosità sul fenomeno “Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri”: anche Jovanotti, in un suo recente album, ha dedicato alla notte di San Lorenzo, la più evocativa e foriera di speranze dell’anno astronomico, una canzone. Prima di lui, il poeta Giovanni Pascoli aveva trasfigurato nel cielo della notte del 10 Agosto 1867, il dolore per la morte del padre Ruggero Pascoli, ucciso sulla strada di casa mentre recava in dono due bambole per le sue figlie. Ma, al di là della poesia, come spiegano gli ... Leggi su zon

