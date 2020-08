Salvini ad Empoli smentisce che lì ci siano fascisti, ma si rompe il microfono mentre lo urla (Di sabato 8 agosto 2020) Curioso episodio quello che si è verificato questa mattina ad Empoli, durante la visita di Salvini in città ed un comizio avuto al cospetto dei cittadini. Ad un certo punto, infatti, il Segretario della Lega è tornato su un argomento delicato, come quello dell’associazione della sua figura a quella dei fascisti, a maggior ragione dopo che nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del fatto che abbia indossato a Macerata la mascherina con il messaggio “Memento Audere Semper”. Affrontando alla lontana la vicenda, l’ex Ministro dell’Interno si è dapprima rivolto ai contestatori. In sostanza, secondo Salvini a cercare i fascisti dove non ci sono sono quelli là, indicando chiaramente un gruppo di contestatori che si era riunito ad ... Leggi su bufale

matteosalvinimi : Ringrazio il sindaco per il “permesso” accordatomi a venire a parlare tranquillamente coi suoi concittadini, la inv… - fattoquotidiano : Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” - LegaSalvini : ?? #Salvini: Tanta gente e tanto entusiasmo a Empoli (Firenze), alla faccia dei “democratici” centri a-sociali. Stat… - stefan1062 : RT @fattoquotidiano: Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” https://t.c… - FranDistructor : RT @fattoquotidiano: Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” https://t.c… -