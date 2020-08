Razer Acari: un mouse che vola sul tappetino (Di sabato 8 agosto 2020) Arriva l’annuncio di Razer Acari, il tappetino per mouse a bassissimo attrito, pensato per garantire il massimo di scorrevolezza e velocità in un’ampia superficie di 420x320mm – che consente tempi di reazione ultraveloci e una precisione assoluta a livello di pixel Con un’esclusiva superficie rigida in nano-sfere attivate dai raggi ultravioletti, Razer Acari garantisce un preciso tracciamento dei pixel con eccellenti coefficienti di attrito statico e dinamico. Per offrire un tracking accurato del mouse e garantire scorrimenti costanti e senza trascinamento, Razer Acari è dotato di una superficie oleorepellente sopra lo strato di nano-sfere per ridurre l’accumulo di agenti leganti come oli ... Leggi su tuttotek

Arriva l'annuncio di Razer Acari, il tappetino per mouse a bassissimo attrito, pensato per garantire il massimo di scorrevolezza e velocità in un'ampia superficie di 420x320mm – che consente tempi di ...

