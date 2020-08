Pomezia, lunedì 10 agosto riapre (parzialmente) l’autolavaggio “Al Pinguino” sulla Via del Mare con un’esclusiva per i clienti. I gestori: «Tante difficoltà ma non ci arrendiamo» (Di sabato 8 agosto 2020) riapre, seppur parzialmente, l’autolavaggio “Al Pinguino” presso la stazione Agip a Pomezia sulla Via del Mare al civico 87 e propone ai clienti, come avrete modo di leggere, una formidabile esclusiva. Lunedì 10 agosto 2020 riapre parzialmente l’autolavaggio “Al Pinguino” a Pomezia La scelta delle proprietarie è ricaduta sul marchio “Istobal” leader nel mercato dei portali dell’autolavaggio: con la tecnologia “infinity mousse” la vostra auto verrà avvolta da un’immensa cascata,mentre con il suo profumo catturerà il vostro olfatto. Setole antigraffio (LINKFOAM), inclinazione spazzole, lavaruote a disco con alta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

