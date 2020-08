Paratici, via Sarri? considerazioni di una stagione (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 08 AGO - "Sono state fatte valutazioni interne tra di noi, e non è stata una partita a decidere il destino di un allenatore. Le nostre valutazioni sono frutto di una stagione, non di una ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : ?? Rivoluzione Juve: via anche Paratici? ?? - tramaun : RT @PaPaganini: Dovesse andare via #Sarri #AndreaAgnelli proverà con il Real a fare un tentativo importante per #Zidane.Con #Pochettino c’è… - ScMotorieSelmi : Paratici, via Sarri? considerazioni di una stagione - fioranialex : #PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA #JUVE! BIENNALE FIRMATO! #Paratici INTERVISTA #JUVENTUS #CR7 . - Ansa_Piemonte : Paratici, via Sarri? considerazioni di una stagione. 'Europa non è termometro'. Pirlo? predestinato anche da tecnic… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici via Paratici, via Sarri? considerazioni di una stagione Agenzia ANSA Paratici, via Sarri? considerazioni di una stagione

ROMA, 08 AGO - "Sono state fatte valutazioni interne tra di noi, e non è stata una partita a decidere il destino di un allenatore. Le nostre valutazioni sono frutto di una stagione, non di una partita ...

Paratici su Pirlo: "Può essere un predestinato"

Paratici interviene dopo l'ufficialità di Pirlo alla Juventus: "Decisione maturata nell'arco di una stagione, l'Europa non è il termometro". La Juventus cambia rotta dopo la clamorosa eliminazione dal ...

ROMA, 08 AGO - "Sono state fatte valutazioni interne tra di noi, e non è stata una partita a decidere il destino di un allenatore. Le nostre valutazioni sono frutto di una stagione, non di una partita ...Paratici interviene dopo l'ufficialità di Pirlo alla Juventus: "Decisione maturata nell'arco di una stagione, l'Europa non è il termometro". La Juventus cambia rotta dopo la clamorosa eliminazione dal ...