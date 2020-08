“L’ho investito”. Ma l’operaio era caduto mentre lavorava (in nero). Denunciati un imprenditore edile e due parenti (Di sabato 8 agosto 2020) Ha tentato di nascondere l’infortunio di un operaio pagato in nero dichiarando di averlo investito. Denunciato ai carabinieri di Somma Vesuviana un imprenditore edile di 40 anni, insieme con lo zio medico 68enne e un parente di 47 anni, tutti e tre residenti a Marigliano e incensurati. La vittima dell’incidente è un operaio di 60 anni di Brusciano, ricoverato con vari traumi in prognosi riservata nell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Dopo averlo accompagnato all’ospedale, l’imprenditore aveva dichiarato di averlo investito per strada e aveva convocato come testimone un parente di 47 anni. È stata la vittima che, dopo aver assecondato la storia del datore di lavoro, ha deciso di raccontare come erano andati veramente i fatti, rivelando di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

