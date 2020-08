La Juve ha scelto, sarà Pirlo l’erede di Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus, battuta la concorrenza Pochettino e la suggestione del ritorno di Max Allegri Niente U23 per Andrea Pirlo. La leggenda di Milan, Juventus e Nazionale sarà il nuovo allenatore della prima squadra proprio dei bianconeri. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri dopo la debacle di Champions League, la decisione di Agnelli è stata quella più affascinante: affidare le sorti della squadra ad un tecnico giovane e senza esperienza ma con grande abitudine alla vittoria. La notizia non è ancora ufficiale ma, come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la scelta della dirigenza bianconera è ormai chiara: sarà Andrea Pirlo il futuro della Juventus. Puoi seguirci su ... Leggi su zon

