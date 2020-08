"La crisi di Salvini è seria ed è cominciata un anno fa", dice Ghisleri (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - “Quello che riscontriamo è che si tratta di un momento di difficoltà più di Salvini che della Lega”. Lo afferma in un'intervista a “Il Fatto Quotidiano” la sondaggista Alessandra Ghisleri che conferma il trend: Matteo Salvini cala e Giorgia Meloni cresce. “Il calo dei consensi – analizza Ghisleri – è iniziato dopo la crisi di governo dell'anno scorso”. Nel senso che per Salvini il “non poter più realizzare promesse come la flat tax ha scoraggiato molti elettori” e “lì il sogno ha iniziato a sgretolarsi”. Insomma, per “Salvini ha pagato non esser più nella ... Leggi su agi

Corriere : Dal Papeete alla solitudine: Salvini un anno dopo lo strappo che innestò la crisi - GiovanniToti : In coda da un’ora a Genova Aeroporto. Sulle coste sono ripartiti gli sbarchi, le crociere sono ferme ma si pensa ad… - peppeprovenzano : Bene intesa con #Lamorgese su seria modifica dei decreti #Salvini.Ora accelerarne approvazione e gestire in sicurez… - stella6615 : RT @intuslegens: Quindi #Conte ha agito da solo. Ha soppresso la Costituzione, internato milioni di persone, causato una crisi economica, a… - DilorenzoEmilio : RT @intuslegens: Quindi #Conte ha agito da solo. Ha soppresso la Costituzione, internato milioni di persone, causato una crisi economica, a… -