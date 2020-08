Juve-Pirlo, i pro e i contro della scelta: le aspettative, le pressioni, lo spogliatoio, il passato in campo (Di sabato 8 agosto 2020) Una scelta forte, quella della Juve. Coraggiosa, ma rischiosa, in virtù di quanto accaduto in questa stagione. Pirlo non si è mai seduto su alcuna panchina prima d’ora. Non ha allenato neanche i bambini al torneo parrocchiale. Ma ha il vantaggio di essere stato un allenatore in campo, già quando giocava. Dirigeva, dal punto più basso del centrocampo, aveva una visione di gioco (unita ad una grande tecnica) tale da poter guidare da solo un’intera squadra. Ma non è detto che basti. In panchina è diverso. C’è da gestire, da fuori il rettangolo verde. C’è la responsabilità totale dei risultati, con i mugugni dei tifosi se le cose vanno male ed una pressione smisurata. Questo, in sintesi. Ma ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - tuttosport : ?? #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juve: è ufficiale ?? - AlfredoPedulla : #Juve, avanza #Pirlo - amdzzzzz : RT @Hustler_Futbol: Pirlo: Juve Lampard: Chelsea Gerrard: Rangers Arteta: Arsenal Scholes: Sky Sports studio Xavi: Qatari desert shisha cafe - rzamoranop : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -