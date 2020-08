Juve, era già tutto deciso? Tutti i retroscena di una scelta pazza ma intrigante (Di sabato 8 agosto 2020) Una decisione clamorosa, a prescindere da come andrà a finire. Ma intanto è appena iniziata e sarà destinata a far parlare: la Juve, poche ore dopo l’ufficialità dell’esonero di Sarri, ha deciso di affidare le chiavi della prima squadra ad Andrea Pirlo, qualche giorno fa annunciato come nuovo tecnico dell’Under 23. Quella che sembrava poco più che una suggestione fino a poco fa, è adesso diventata realtà. Qualcuno l’aveva addirittura ipotizzata già da qualche giorno, ma non sembrava realmente una pista percorribile. E invece la società ha spiazzato Tutti ancora una volta, come fece l’anno scorso. Viste le difficoltà per arrivare agli altri candidati allenatori, si è optato per la scelta “interna” ... Leggi su calcioweb.eu

davidallegranti : In effetti quando non c’era Sarri la Juve vinceva un sacco di Champions League - MaxCallegari : #Sarri paga diffidenza ambiente #Juve e anche responsabilità non sue. Non era 1^ scelta di #Paratici e #Nedved, ch… - forumJuventus : La moviola dei giornali di Juve-Lione: 'L’arbitraggio gira tutta intorno a due rigori. Nessuno dei due sta in piedi… - guidobuzzati : @christianrocca Smontare uns Juve sbagliata in un mese non era possibile, serviva un gestore debole, pensando che i… - DoctorBrs : RT @davidallegranti: In effetti quando non c’era Sarri la Juve vinceva un sacco di Champions League -