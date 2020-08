Juve, adesso c’è la certezza: Agnelli non voleva Sarri! Si è fidato dei “suoi uomini”, ma ora… (Di sabato 8 agosto 2020) Neanche 24 ore. Praticamente, la Juve, “non vedeva l’ora”. Anzi, Agnelli, non vedeva l’ora. Non vedeva l’ora di mandare via Maurizio Sarri. Il giorno dopo l’eliminazione in Champions per mano del Lione, è arrivata la decisione immediata. Secca. Senza esitazioni. Via l’allenatore, dopo soltanto un anno dal suo insediamento. Non lo voleva, Andrea Agnelli. Non lo ha mai voluto. Si pensava questo, era intuibile. Ora è diventato certo. La scelta dell’ex Napoli è stata di Paratici e Nedved. Agnelli si è “fidato”, ma è rimasto deluso. Evidente, scontato, che la scelta dell’esonero sia stata tutta sua. Le “valutazioni in corso” di cui parlava ieri si sono materializzate ... Leggi su calcioweb.eu

