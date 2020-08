InMost - prova (Di sabato 8 agosto 2020) InMost è sicuramente un titolo particolarmente interessante da tenere d'occhio, anche se stiamo parlando di un gioco già disponibile da tempo su Apple Arcade. Se siete abbonati a questa piattaforma vi consigliamo di provarlo subito, altrimenti potete iniziare il conto alla rovescia perché entro pochi mesi questo interessantissimo action-puzzle-platform arriverà anche su PC (tramite Steam) e Nintendo Switch, allargando non poco il suo potenziale bacino d'utenza. Un traguardo meritatissimo sia per il talentuoso team indie che lo ha sviluppato che per il publisher Chucklefish, che in passato ha dimostrato di avere l'occhio lungo avendo pubblicato piccole/grandi perle come Stardew Valley, Risk of Rain e Timespinner.InMost ha catturato subito i nostri occhi affamati di stile retrò e ci ha accolti con una ... Leggi su eurogamer

