In MotoGP Zarco trova la pole a Brno, Rossi parte decimo (Di sabato 8 agosto 2020) Brno (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Johann Zarco scatterà dalla pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Brno. Il pilota francese della Ducati Avintia precede a sorpresa tutti in qualifica fermando il cronometro in 1'55″687. Partiranno al suo fianco dalla prima fila Fabio Quartararo con il secondo crono in sella alla Yamaha Petronas, protagonista di una caduta nell'ultimo giro a disposizione, e il suo compagno di team Franco Morbidelli. Seguono Aleix Espargarò su Aprilia e Maverick Vinales quinto. Valentino Rossi è soltanto decimo, fa meglio Danilo Petrucci con l'ottavo crono.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

