In auto con capi contraffatti, 45enne denunciato nel Casertano (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Trasportava in un’auto caricata all’inverosimile, centinaia di capi di abbigliamento contraffatti quando è stato fermato e scoperto a Lusciano (Caserta) dalla Guardia di Finanza. Protagonista un venditore ambulante senegalese di 45 anni, privo di regolare permesso di soggiorno in Italia, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per i reati di contraffazione, ricettazione ed ingresso illegale nel territorio dello Stato. I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa hanno individuato l’extracomunitario mentre era in auto, notando i numerosi pacchi di cartone; all’interno i finanzieri hanno trovato 2.000 prodotti tra cui sciarpe, ... Leggi su anteprima24

I veri militari li hanno smascherati durante un pattugliamento. I due truffatori avevano raggirato una 95enne facendole credere che la figlia aveva provocato un incidente MANTOVA. Truffa sventata e de ...

Palermo, in auto con un carico di cento chili di hashish: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni E. C. trovato in auto con cento chili di hashish. L’indagato fermato per traffico di droga è stato bloccato in via Messina Marine a Palermo.

