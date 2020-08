I tecnici non servivano a decidere al posto di Conte, ma a prendersi la responsabilità delle decisioni prese da lui (Di sabato 8 agosto 2020) A quanto risulta dai verbali appena resi pubblici, in questi mesi il Comitato tecnico scientifico non è stato chiamato a prendere decisioni che Giuseppe Conte non voleva assumere in prima persona, ma ad assumersi la responsabilità delle decisioni prese da Conte. O quanto meno a fargli da schermo, permettendo al presidente del Consiglio di dare a intendere agli italiani, nelle sue non rare conferenze stampa, tra una citazione del professor Brusaferro e l’altra, che c’era poco da scegliere, che a indicare la strada era direttamente la stessa voce della scienza. E che gli vuoi replicare, a un vocione simile? Tralasciamo l’ironia del destino che ha portato il capo del governo espresso dal primo partito no-vax italiano a divenire il più fermo ... Leggi su linkiesta

