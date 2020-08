GP Brno, FP3 Moto3: Fernandez si conferma (Di sabato 8 agosto 2020) La FP3 del GP di Brno classe Moto3 ha lo stesso capolista del venerdì: Raul Fernandez. Lo spagnolo del Team KTM Ajo è ancora il più veloce di tutti. Con un gran tempo, Fernandez rifila mezzo secondo ad un Romano Fenati finalmente al top. Terzo tempo per Ai Ogura, il quale precede il leader del mondiale Albert Arenas. Ma la vera notizia in questa sessione del sabato è la pioggia di sanzioni che la direzione gara ha inflitto ai piloti. Sono ben 15 i concorrenti che si sono visti arrivare un provvedimento disciplinare, principalmente per aver girato troppo lentamente in attesa del traino. Questo ha avuto ripercussioni sulla classifica combinata, come illustreremo pi avanti. GP Brno, la cronaca della FP3 Moto3 La sessione comincia con una buona notizia. ... Leggi su sport.periodicodaily

corsedimoto : MOTO2 - Sam #Lowes detta il passo nel terzo turno di libere col miglior crono del weekend. Seguono Luca #Marini e J… - MotociclismoIT : Morbidelli il più veloce nelle FP3 di Brno - sowmyasofia : GP Brno FP3 MotoGP: Morbidelli vola, Dovizioso in Q1 -