Gianluca Grignani severo contro il gossip: “Sto procedendo con le querele” (Di sabato 8 agosto 2020) Finora Gianluca Grignani ha mantenuto la calma e il silenzio contro un gossip che ha cercato di farlo apparire diverso da quello che è. Il cantante spesso al centro della cronaca per alcune sue bravate è intervenuto sui social per rispondere alla rivelazione data da Dagospia sulla fine del suo matrimonio. L’aitante cantante sposato da 17 anni e padre di quattro figli ha ritenuto opportuno chiarire alcuni punti su quello che sta succedendo nella sua vita privata. La moglie Francesca, fotografa di professione, non ama apparire e nonostante la popolarità del marito è sempre stata lontana dal gossip, è anche per questo che Grignani ha ritenuto necessario prendere posizione, una scelta a tutela della moglie ma soprattutto dei figli. “In ... Leggi su quotidianpost

