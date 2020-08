Firenze: fumano in treno, fanno scattare l’allarme con stop a Rifredi. Un arresto (Di sabato 8 agosto 2020) fumano sul treno, fanno scattare l'allarme e uno dei due finisce in manette. Per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, gli Agenti del Reparto Operativo di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato un cittadino italiano di 26 anni, a seguito di una richiesta di intervento del personale di un convoglio Italo Leggi su firenzepost

