Ema Kovac Instagram divina in Puglia, minigonna e gioco di gambe: «Senza parole…» (Di sabato 8 agosto 2020) Su Instagram Ema Kovac torna ad estasiare i follower con un nuovo scatto paradisiaco che la ritrae in Puglia, precisamente a Monopoli. Dopo aver trascorso un soggiorno in Grecia l’avvenente modella e influencer di origini croate è tornata in Italia e l’ultima foto la mostra a bordo piscina con addosso un look estivo che pare studiato nei minimi particolari. Top azzurro e minigonna per la giovane, che nel ritratto sorride dolcemente. Sembra un angelo, è stupenda. leggi anche l’articolo —> Federica Panicucci Instagram, favolosa in shorts di jeans: «No va beh, sei un sogno…» Ema Kovac Instagram divina in Puglia, minigonna e gioco di ... Leggi su urbanpost

MondoTV241 : Gennaro Lillo e Ema Kovac stanno insieme?Alcuni indizi lo confermerebbero #emakovac #gennarolillo - LaPresse_news : Scollatura profonda per Ema Kovac, e il tramonto di Santorini diventa hot - GossipItalia3 : Ema Kovac Instagram pazzesca a Santorini, scollatura ‘azzardata’: «Ci lasci senza respiro…» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Kovac Ema Kovac Instagram pazzesca a Santorini, scollatura 'azzardata': «Come una dea greca...» UrbanPost Ema Kovac Instagram divina in Puglia, minigonna e gioco di gambe: «Senza parole…»

Con Gennaro Lillio c’è del tenero? Sempre più forte si va la voce di una relazione tra Ema Kovac e Gennaro Lillio, modello conosciuto proprio al programma “Pechino Express”. Secondo i ...

Grande Fratello Vip, arriva ‘la regina dei reality’: gran colpo per Signorini

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche la ‘regina dei reality show’: gran colpo per Alfonso Signorini Grande Fratello Vip, che colpo per Signorini: arriva la ‘regina dei reality ...

Con Gennaro Lillio c’è del tenero? Sempre più forte si va la voce di una relazione tra Ema Kovac e Gennaro Lillio, modello conosciuto proprio al programma “Pechino Express”. Secondo i ...Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche la ‘regina dei reality show’: gran colpo per Alfonso Signorini Grande Fratello Vip, che colpo per Signorini: arriva la ‘regina dei reality ...