Ecobonus auto, esauriti fondi per il provvedimento del dl Rilancio (Di sabato 8 agosto 2020) Sono terminati i 50 milioni stanziati dal decreto. Per il rifinanziamento sono attesi 500 milioni per il settore auto previsti nel dl Agosto, ma serve il via libera definitivo Leggi su corriere

Ilconservator : RT @Corriere: Ecobonus auto, esauriti fondi previsti dal decreto Rilancio - Uomodellospazi1 : RT @Corriere: Ecobonus auto, esauriti fondi previsti dal decreto Rilancio - GazzettaDelSud : Ecobonus auto, esaurito il fondo di 50 milioni del Decreto Rilancio - motor__cycle : Auto: esauriti i 50 milioni del nuovo ecobonus - Corriere : Ecobonus auto, esauriti fondi previsti dal decreto Rilancio -