Carnevali: «Esonero Sarri? Non me l’aspettavo e speravo non succedesse» (Di sabato 8 agosto 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Esonero di Sarri dalla Juve Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato così dell’Esonero di Maurizio Sarri dalla Juve. Le sue dichiarazioni. «Non me l’aspettavo e speravo non succedesse. Mi dispiace per la Juventus e per Sarri. Pochettino è un grande allenatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Esonero Sarri: #Carnevali a #Sportitalia ?? “Non me l'aspettavo e speravo non succedesse. Mi dispia… - junews24com : Carnevali su Sarri: «Speravo non succedesse. Per il futuro ho in mente questo allenatore» - - ArturoDb72 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Esonero Sarri: #Carnevali a #Sportitalia ?? “Non me l'aspettavo e speravo non succedesse. Mi dispia… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Esonero Sarri: #Carnevali a #Sportitalia ?? “Non me l'aspettavo e speravo non succedesse. Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carnevali Esonero Carnevali, Rossi e De Zerbi alla Juve per il dopo Sarri e Paratici? - FOTO Sassuolonews.net