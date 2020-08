Aouar Juventus, Paratici c’è ma la concorrenza è spietata (Di sabato 8 agosto 2020) Aouar Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Francia dove sarebbe stato adocchiato un centrocampista del Lione. L’OL ieri ha staccato il biglietto per i quarti di finale di Champions guarda caso contro i bianconeri grazie al gol di Depay all’Allianz Stadium. Ma in campo c’è stato un altro giocatore che ha stregato tutti, con Paratici che lo segue da tempo. Juve, si segue Aouar ma la concorrenza è folta Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Sun Aouar avrebbe attirato su di sé i maggiori club europei: Arsenal, Manchester City e Real Madrid su di lui con la base d’asta fissata sui 70 milioni. Leggi anche: Panchina ... Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : Le pagelle di #JuveLione: c’è solo #Ronaldo, 8. #Aouar non perde mai la palla: 7,5 - GoalItalia : ?? Cristiano Ronaldo ?? Cuadrado ?? Bernardeschi ?? Aouar Le pagelle di #JuveOL ?? [@romeoagresti] - FilippoRubu00 : #SerieA #News -#Inter, #Ndombele obiettivo concreto, piace #Milenkovic e #Dzeko resta sullo sfondo (20M) -#Juventus… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: 1) Sarri, primo anno non positivo 2) Ronaldo non vince da solo 3) Bravo, Aouar! 4) Higuain, game over 5) Lione organizzat… - delpierosheart : RT @Eurosport_IT: 1) Sarri, primo anno non positivo 2) Ronaldo non vince da solo 3) Bravo, Aouar! 4) Higuain, game over 5) Lione organizzat… -