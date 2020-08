Abbiati: «Donnarumma deve diventare il Ronaldo dei portieri. Giù le mani da Boban» (Di sabato 8 agosto 2020) Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole su Donnarumma e Boban. Donnarumma – «Altra stagione positiva? Mica penserete che mi stupisca… Ormai è un giocatore affermato, protagonista di un’an- nata spettacolare. E adesso sta migliorando anche nelle piccole cose, nei particolari. Ad esempio nelle uscite tiene di più la palla, prima era maggiormente portato a respingerla. E’ migliorato anche nelle respinte sui tiri. E con i piedi ha raggiunto un buon livello, è il numero uno nelle imbucate. Come gli arriva la palla, sa già come posizionarsi». SALTO DI ... Leggi su calcionews24

