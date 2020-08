WTA Palermo – Cocciaretto fallisce la rimonta: Kontaveit accede alla semifinale in tre set (Di venerdì 7 agosto 2020) Termina ai quarti di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel WTA di Palermo, primo torneo femminile post Covid-19. La tennista italiana lotta contro Anett Kontaveit ma non riesce a completare la sua rimonta. Sotto di un set (6-1), Cocciaretto ha ristabilito la parità con il 4-6 del secondo set, salvo poi arrendersi alla estone, numero 22 del ranking mondiale femminile, con un altro 6-1 dopo 1 ora e 50 di gioco.L'articolo WTA Palermo – Cocciaretto fallisce la rimonta: Kontaveit accede alla semifinale in tre set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

