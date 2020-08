Va in ospedale per mal di pancia, ne esce con un figlio. Ma la badante 20enne non sapeva (Di venerdì 7 agosto 2020) Napoli, non è la prima volta che accade. La storia di Silvia non è unica. Strana ma vero, la notizia corre veloce lasciando tutti senza parole. La giovane donna napoletana, riporta Today, chiamata Silvia, nome di fantasia,, nella vita fa la badante. I dolori alla pancia non le hanno dato tregua, al punto da rivolgersi in ospedale dove è avvenuta la scoperta. Era entrata con i ... Leggi su caffeinamagazine

SkySportMotoGP : La scivolata di @PeccoBagnaia nelle FP1 ? dopo questa scivolata, Pecco è stato portato in ospedale per una risonanz… - emergenzavvf : Stamattina l'elicottero Drago 140 AW139 dei #vigilidelfuoco si è spinto oltre 37 miglia dalla costa di… - Tg3web : In Asia cresce il contagio da coronavirus ovunque. In India solo i malati ricchi possono permettersi cliniche speci… - OttaviaDiCorsi : RT @SkySportMotoGP: La scivolata di @PeccoBagnaia nelle FP1 ? dopo questa scivolata, Pecco è stato portato in ospedale per una risonanza al… - lightholelamps : Ospedale #Spallanzani di Roma cerca volontari per testare il vaccino per il #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale per MotoGp, libere 1 a Brno: Bagnaia in ospedale per accertamenti Sport Fanpage POZZUOLI/ Dimesso l’ultimo paziente ricoverato per Covid-19: era in ospedale da marzo

POZZUOLI – Giuseppe Ascione è uscito il 6 agosto dall’ospedale Santa Maria delle Grazie dopo essere stato ricoverato per cinque mesi nelle terapie intensive di Pozzuoli e Ischia. Il dottor Ascione – m ...

L’omicidio di Mozzate. Buca le gomme al presunto rivale in amore: ucciso da una coltellata

Una coltellata al petto, all’emitorace sinistro. Un fendente che è risultato fatale, nonostante la corsa in ospedale a Varese nel tentativo di salvargli la vita. È morto così, ieri sera, Lorenzo Borsa ...

POZZUOLI – Giuseppe Ascione è uscito il 6 agosto dall’ospedale Santa Maria delle Grazie dopo essere stato ricoverato per cinque mesi nelle terapie intensive di Pozzuoli e Ischia. Il dottor Ascione – m ...Una coltellata al petto, all’emitorace sinistro. Un fendente che è risultato fatale, nonostante la corsa in ospedale a Varese nel tentativo di salvargli la vita. È morto così, ieri sera, Lorenzo Borsa ...