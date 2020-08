Un Divano a Tunisi – In Anteprima Nelle Migliori Arene Estive (Di venerdì 7 agosto 2020) UN Divano A Tunisi RIEMPIE LE Arene Estive IN ATTESA DELL’USCITA IN SALA L’8 OTTOBRE Vincitore del Premio del Pubblico – BNL People’s Choice Award alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia – Giornate degli Autori, Un Divano a Tunisi, il film di Manéle Labidi con Golshifteh Farahani, ha iniziato il suo percorso in Italia con una serie di anteprime Nelle Arene Estive che hanno registrato in molti casi il tutto esaurito, segno del desiderio condiviso di tornare a vedere i film sul grande schermo. Il programma di anteprime proseguirà nel mese di agosto, arrivando a un totale di circa 100 proiezioni grazie al successo che il film ha riscosso nel pubblico. Un ... Leggi su romadailynews

