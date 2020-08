Tuttosport: Insigne proverà a forzare nella rifinitura di oggi (Di venerdì 7 agosto 2020) Se molti quotidiani danno ancora Insigne in panchina per la partita di domani sera contro il Barcellona, il capitano non si è arreso e secondo quanto riporta oggi Tuttosport, crescono le possibilità di vederlo in campo al Camp Nou. Lorenzo infatti si metterà alla prova oggi nell’allenamento di rifinitura con il resto della squadra e se non avvertisse neanche il minimo dolore, allora certamente parteciperà alla sfida. Ieri si è sottoposto a terapie, poi ha lavorato in palestra, quindi sul campo con la squadra, partecipando alla partita di fine allenamento. L’adduttore ha risposto bene, tanto da permettere di pensare a forzare nella rifinitura con la speranza di non avere risposte negative. Gattuso ha ... Leggi su ilnapolista

