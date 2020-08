Temperatura in aumento, allerta alta per il ghiacciaio (Di venerdì 7 agosto 2020) C'è il rischio crollo di oltre mezzo milione di metri cubi di ghiaccio dal massiccio del monte Bianco. Complici le alte temperature, la massa in bilico potrebbe investire - secondo gli esperti - già ... Leggi su tg.la7

C'è il rischio crollo di oltre mezzo milione di metri cubi di ghiaccio dal massiccio del monte Bianco. Complici le alte temperature, la massa in bilico potrebbe investire - secondo gli esperti - già n ...

"I ghiacciai alpini arretrano di un metro all'anno, bisogna ridurre le emissioni"

AGI. - "Tutti i nostri ghiacciai sono in forte sofferenza e la situazione é peggiorata negli ultimi trent'anni. Basti pensare che il loro spessore diminuisce ogni anno di circa 1 metro". Cosí all'AGI ...

