Sondrio, è un egiziano il violentatore della notte (Di venerdì 7 agosto 2020) Sondrio, 7 agosto 2020 - L'incubo è finito. Grazie a una magistrale indagine-lampo della Squadra Mobile di Sondrio con i colleghi delle Volanti. Il 26enne egiziano, Mohamed Dash, responsabile in ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio egiziano Sondrio, indagine-lampo: arrestato il violentatore della notte IL GIORNO Preso il molestatore del centro

E’ stato arrestato dalla Polizia il presunto autore di tre violenze sessuali (e di un tentativo) nella notte di domenica scorsa. E’ un uomo di 26 anni di origine egiziana, senza precedenti penali.

"Fermato subito Alto il rischio che si ripetesse"

"Il gip Antonio De Rosa, nell’accogliere la richiesta di custodia cautelare del pm Chiara Costagliola è stato velocissimo. Ha ravvisato l’azione predatoria dell’egiziano Mohamed Dash (foto sopra) e no ...

