Sicilia | è allerta meteo

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – allerta meteo in Sicilia per la giornata di oggi. Lo ha comunicato il Dipartimento regionale della Protezione Civile in un bollettino: 'Si prevedono rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento". Nell'isola viene segnalata allerta gialla a partire da questa mattina, che diventa arancione nella zona nord-orientale. Fenomeni più intensi, dunque, nelle zone di Messina e Catania.

