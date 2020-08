Scarpa d’Oro 2019/2020: la classifica finale (Di venerdì 7 agosto 2020) Ciro Immobile ha trionfato nella Scarpa d’Oro 2019/2020, succedendo a Lionel Messi, vincitore delle ultime 3 precedenti edizioni. La classifica finale Grazie ai suoi 36 gol realizzati in Serie A, il bomber della Lazio Ciro Immobile si è aggiudicato la Scarpa d’Oro 2019/2020, succedendo al fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, che in carriera ha vinto il premio per ben 6 volte, di cui 3 consecutive nelle precedenti 3 stagioni. Dopo l’interruzione dei principali campionati europei a marzo, alcuni, come Ligue 1 ed Eredivisie, hanno deciso di interrompere in anticipo la stagione, altri, fra cui la Serie A, la Liga, la Bundesliga e la Premier League, hanno invece portato a conclusione i tornei dopo un lungo stop. Vai su Super6 e ... Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : Capocannoniere. Scarpa d’oro. Record di marcature in un singolo campionato eguagliato. ?? KING CIRO ?? - robymancio : È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla @juventusfc per lo Scudetto, al @sscnapoli pe… - GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - ManuelF74595905 : @emilianoavanti Pensa che a st ora dovevano sta a fa i caroselli pe lo scudetto e invece se ritrovano a festeggià l… - the_emaz : RT @andreasarubbi: - Papà, com'è finito il campionato? - Il Milan ha vinto la classifica post lockdown. L'Inter, migliore difesa, ha preso… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpa d’Oro Scarpa, da Asolo gli scarponi (green) conquistano l’Olimpiade Corriere della Sera