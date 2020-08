Sarah Kohr- Fuga sulle Alpi: Recensione, Cast, Trama (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel 2014 è uscito nelle piattaforme Tv il film giallo/thriller Sarah Kohr- Fuga sulle Alpi, diretto dal Regista Urs Egger. La protagonista è un’investigatrice della polizia che usa ogni mezzo, anche travestimenti, lavori sotto copertura per risolvere i casi e assicurare alla giustizia i criminali. Dopo il 2014 il progetto si è bloccato ed è passato di mano mantenendo però Lisa Maria Potthoff nei panni di Sarah Kohr. Timo Berndt ha scritto i 3 film successivi realizzati realizzati tra il 2018 e il 2020 su ZDF canale della tv Tedesca. Leggi anche: Due Donne e un segreto: Recensione, Cast e Trama Sarah Kohr- Fuga ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Durante un?operazione di routine, Sarah, una giovane poliziotta, uccide per errore un testimone di un omicidio di mafia. Essendo molto scossa per l?accaduto, decide di partire per una vacanza. Mentre ...Sarah Kohr è una nuova detective che dobbiamo imparare a conoscere soprattutto se amiamo i film tv dalle venature giallo – thriller che imperversano su diversi canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery. La ...