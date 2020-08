Salvini. “Non le zone rosse, ma chiusero l’Italia: Conte merita processo per disastro senza precedenti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Come era prevedibile, la desecretazione dei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito ai mesi di emergenza sanitaria, ha scatenate diverse polemiche e reazioni. Non ultima quella del leader della Lega, Matteo Salvini il quale, dopo aver letto quanto riportato stamane dall’Eco di Bergamo ha subito attaccato: “Ora emerge, dopo mesi di silenzi e di bugie, che il governo prima non chiuse le zone rosse colpite dal virus, come richiesto, e dopo chiuse tutta Italia senza un valido motivo”. Quindi il numero uno del carroccio ha aggiunto, “Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebbero rispondere del sequestro di milioni di italiani e di un disastro ... Leggi su italiasera

