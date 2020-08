“Pensavo di morire”. Dopo 3 test negativi, la diagnosi: l’attrice è stata malissimo (Di venerdì 7 agosto 2020) “Non sono mai stata così male, pensavo di morire”. Così, con queste le parole, l’attrice racconta su Instagram di essere rimasta contagiata dal coronavirus nonostante i tre test risultati negativi. Nel lungo post in cui spiega ai fan quanto accaduto, si mostra in primo piano con un respiratore attaccato al volto e visibilmente deperita e spiega cosa le è successo Dopo essersi sentita male e aver fatto il test per ben tre volte, avendo come riscontro un esito sempre negativo. Solo al quarto è arrivata la diagnosi di positività: “Questa sono io il 2 aprile Dopo essere stata male per due settimane – scrive Alyssa Milano, nota anche per la serie tv ‘Streghe’ nella didascalia del ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Pensavo morire”