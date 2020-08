Nainggolan, il Cagliari prova a trattenerlo grazie anche a Di Francesco (Di venerdì 7 agosto 2020) che lo conosce e con il quale ha già lavorato ai tempi della roma che lo conosce e con il quale ha già lavorato ai tempi della roma. DI Francesco FONDAMENTALE- Secondo Gazzetta il Cagliari farà di tutto per trattenere il belga di proprietà dell’Inter, che, tanto da aprire ad un prestito biennale per evitare minusvalenze. Il giocatore ha già lavorato con Di Francesco ai tempi della Roma e proprio la sua presenza potrebbe essere da ulteriore stimolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

