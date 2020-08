MotoGP, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 2, Quartararo precede tutti (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabio Quartararo è stato il più veloce nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sul circuito di Brno il pilota francese della Yamaha Petronas ha fatto segnare un crono pari a 1’56″502 con il quale si è messo alle spalle il compagno di team Franco Morbidelli. Terzo tempo, invece, per un sorprendente Miguel Oliveira su KTM, mentre il migliore della mattinata, Nakagami, si accontenta della nona posizione in FP2. Un solido Maverick Vinales ha il quinto tempo della sessione e anche nella classifica combinata, mentre Valentino Rossi trova solo il dodicesimo tempo al pomeriggio e fatica con la gomma soft al posteriore. Non benissimo anche la Ducati con ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Rossi parla prima del weekend in Repubblica Ceca: 'Dovi? Rapporto pilota-Ducati a volte è difficile ?? @motogp… - SkySportMotoGP : Top-5 inedita nel mattino di Brno (?? #FP1) Quattro italiani in top-10, Dovi il migliore ???? I tempi ?… - SkySportMotoGP : A Brno torna in pista il Motomondiale! Tutti gli aggiornamenti dalla mattina della #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP… - sportface2016 : #CzechGP | Fabio #Quartararo guida le prove libere 2 - SabriYellow46 : RT @SkySportMotoGP: Doppietta @sepangracing nel pomeriggio a Brno (?? #FP2) Tanti esclusi di lusso dal Q2 ?? I tempi ? -