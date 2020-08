Migranti, arriva la seconda nave per la quarantena. Stazionerà davanti la Calabria (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Viminale corre ai ripari dopo l'impennata di contagi di questi giorni. Due armatori hanno risposto positivamente al bando del ministero dei Trasporti. Già al massimo della capienza la Azzurra, ferma davanti Lampedusa Leggi su repubblica

Noiconsalvini : VENTIMIGLIA, MIGRANTI IN CITTÀ. ARRIVA SALVINI, AD ACCOGLIERLO UNA FOLLA DI PERSONE - repubblica : Migranti, arriva la seconda nave per la quarantena. Stazionerà davanti la Calabria - cronaca_news : Migranti, arriva la seconda nave per la quarantena. Stazionerà davanti la Calabria - pirata_21 : La maggior parte dei nuovi contagi arriva da gente che torna dalle vacanze. Sti cazzo di migranti viziati! #COVID19 - parcheggiando : RT @GiancarloDeRisi: Arriva la SeaWatch4, Ong franco tedesca che vuole scaricare in Italia centinaia di migranti. È finanziata dalla Chiesa… -