L’insostenibile leggerezza di amare (Di venerdì 7 agosto 2020) L’insostenibile leggerezza di amare Di Vincenzo Calafiore 7 Agosto 2020 Udine Italy “ …. Rimane sempre qualcosa, resta qualcosa che è successa, forse è un niente, ma è un tutto…. Ma tu scrivimi, scrivimi lunghe lettere d’amore! “ Vincenzo Calafiore 17-08-19 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata Lei, la mia alba, ansima appena sotto le ciglia, con gli occhi al sole, e lui la guarda. La guarda così, con tenerezza, con nostalgia, mentre l’accompagnava alla soglia di labbra bagnati di baci che chiedono ancora amore. Se c’è una cosa che posso assicurare al mio cuore è che gli occhi miei non ... Leggi su laprimapagina

