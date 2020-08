Le linee guida per la scuola: cosa succede con un positivo in classe (Di venerdì 7 agosto 2020) Ieri i sindacati e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina hanno dato il via libera al protocollo di sicurezza, l’ultimo tassello che mancava per le regole della riapertura delle scuole. Nel documento tra l’altro si spiega che non è detto che ci sia la quarantena per la classe se viene individuato un caso positivo al Covid. Nel momento in cui uno studente, un insegnante o un collaboratore dovessero presentare sintomi, andrà isolato, munito di mascherina, e dovrà tornare quanto prima a casa. Dopo sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale della Asl competente a decidere, sia per eventuali quarantene sia per la riammissione a scuola. L’istituto, con un caso positivo, dovrà attivare un monitoraggio attento ... Leggi su nextquotidiano

