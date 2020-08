Inter, Skriniar o Conte: soltanto uno dei due puó restare (Di venerdì 7 agosto 2020) Destini incrociati quelli del tecnico e del difensore classe 1994 ex Sampdoria , come scrive il quotidiano torinese: 'Molto dipenderá anche dal futuro della panchina nerazzurra. Se Antonio Conte per ... Leggi su interdipendenza

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, lavori in corso con il #Tottenham per lo scambio #Skriniar-#Ndombele - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito… - StaffBauscia : Il futuro di Skriniar è legato a quello di Conte? - passione_inter : Rebus Skriniar, il futuro dipende da Conte. Prosegue la trattativa con il Tottenham - -