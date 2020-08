Inchiesta Covid in Campania, De Luca: “Bene i controlli, noi siamo tranquilli” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Fatta una gara pubblica, mettendo in campo le procedure ordinarie. E dunque, nessun problema. Tutti tranquilli” – così il presidente Vincenzo De Luca ha commentato l’Inchiesta sulla sanità che ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica negli ultimi giorni. Il governatore si è soffermato sulla questione nel corso dell’ormai consueto appuntamento facebook del venerdì. “C’è stato un tentativo di equiparare le vicende lombarde a quelle campane. Il tentativo, mi dispiace per chi ci sperava, è fallito. Noi restiamo modello di efficienza e trasparenza. Detto questo, ben vengano i controlli. Non abbiamo nulla da temere”. L'articolo Inchiesta Covid in ... Leggi su anteprima24

