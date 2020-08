In Liguria Toti è oltre il 50%, ma 4 su 10 sono indecisi (Di venerdì 7 agosto 2020) GENOVA – Non ci sono i 20 punti di distacco vaticinati da Matteo Salvini, ma Giovanni Toti naviga a gonfie vele verso una riconferma alla guida della Regione Liguria. Secondo il sondaggio di Tecnè per l’agenzia Dire, svolto tra il 3 e il 4 agosto, il governatore uscente, appoggiato da tutto il centrodestra, sarebbe rieletto con una forbice di preferenze che oscilla tra il 51 e il 55%. Leggi su dire

