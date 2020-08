Ilary Blasi: polemica per il figlio Cristian Totti alla guida di una minicar (Di venerdì 7 agosto 2020) Su Instagram Ilary Blasi ha pubblicato alcuni brevi filmati che ha girato in auto con il figlio Cristian. Nei video si vede il primogenito della Blasi e di Francesco Totti, 15 anni, al volante di una minicar, che in Italia si può guidare a partire dai 14 anni. Alcuni utenti, non informati sul tema, hanno subito puntato il dito contro la conduttrice… Anche Ilary Blasi appartiene a quelArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

